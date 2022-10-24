Öğrencilere kısmi af komitede

Öğrencilere ‘kısmi af’ olarak nitelendirilen Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te gündeme geldi, komitede ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yükseköğrenim sektörünün ülke için cazibe olduğunu ancak bu başarının Kıbrıs Türk halkına arzu edilen hizmeti vermediğini kaydetti.

Şahali, üniversitelerin öğrencilerini kayıt-kabulden sonra bağlarının koptuğunu, pek çok şüphe ve spekülasyonu gündeme getirdiğini belirtti.

Yasanın fırsat olarak bilinmesi gerektiğini ifade eden Şahali, yükseköğrenim alanının prestijini hak ettiği ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yasa tasarısının istismar kapsamında olmayan, ülkeye öğrenci olarak gelip, eğitim yaşamı kesintiye uğrayanlara eğitim hakkının iade edilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yasa tasarısının hayata geçmesi ile öğrencilerin ara verdiği eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

YÖDAK’ı da eleştiren Çavuşoğlu, “Amaç edilen noktada değil. Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Arzu edilen noktada değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, yükseköğrenim sektörünün ülke için cazibe olduğunu ancak bu başarının Kıbrıs Türk halkına arzu edilen hizmeti vermediğini kaydetti.

Şahali, üniversitelerin öğrencilerini kayıt-kabulden sonra bağlarının koptuğunu, pek çok şüphe ve spekülasyonu gündeme getirdiğini belirtti.

“Yükseköğrenimle ilgili beklenti çoktur. Dışarıya açılan en önemli kapılarından biri” diyen Şahali, “Bu yasayı, bir bağ kurmaları için af yasası olarak görmemek, yükseköğrenimde prestijin yeniden tesis edilmesi için de değerlendirilmeli” dedi.

Üniversitelerin YÖDAK denetimine dahil olduğunu belirten Şahali, yasayı fırsat olarak bilerek, yükseköğrenim alanının prestijini hak ettiği ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasa tasarısının istismar kapsamında olmayan, öğrenci olarak gelip, eğitim yaşamı kesintiye uğrayanlara eğitim hakkının iade edilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, yasa tasarısının hayata geçmesi ile ara verilen eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile e-vize çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, ülke yükseköğrenimden çok şey bekliyor. İstismarlarla öne çıkan tartışmalar sektöre zarar verebilir. Bunu daralmak hepimizin görevi… E-vize ile bu istismarlar önlenecek” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, YÖDAK kurulurken, amaç edilen noktada olunmadığını vurguladı, bu konuda kurumu eleştirdi.

“Kapatılması gereken, düzeltilmesi gereken, istismar edilen yerleri de görüyorum” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, bu konudaki mücadelenin süreceğini belirtti.

Yasa tasarısı ne içeriyor?

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve öğrenimlerini yarıda kesmek zorunda kalan başta KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmeleri ve yüksek öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla kısmı af uygulaması yürürlüğe konulacak.

Söz konusu aftan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine uygun olarak yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen öğrenciler ve YÖK tarafından tanınmayan üçüncü ülke üniversitelerinden KKTC üniversitelerine yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilip kaydı silinen öğrenciler yararlanacak.

Ayrıca ilgili yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen, işbu Değişiklik Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olan erkek öğrenciler, hamile olan kadın öğrenciler ve Covid-19 vb. virüs salgınları nedeniyle pandemi dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve öğrencinin bulunduğu ülkede giriş-çıkışların yasaklanması durumunda KKTC’ye giriş yapamayan öğrencilerin başvuru süreleri iş bu yasa tasarısı ile düzenlenmiştir.”

Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi ele alınacak.

Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor:

“Yalanın perdelenmesi”

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis’te görüşülüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin kendiyle çeliştiğini dile getirdi, söz konusu yasa tasarısını ‘Bırakınız böyle kalsın yasa tasarısı” olarak nitelendirdi.

Şahali, Meclis’te yasalara uygun tavrın ortaya konulması gerektiğini de vurguladı.

“Devlet, kendi yaptığı yasalara ayrılacak sağlayarak uymayacaksa hangi alanda planlama yapılabilecek?” diye soran Şahali, “Bu anlamda mesai harcamanın ne anlamı var?” sorusunun cevabını istedi.

Şahali, yasa tasarısına hiçbir şekilde olumlu yaklaşım gerektirmediğine dikkat çekerek, “Olumlu yaklaşım, kamu kaynaklarının kontrolden ve denetimden yoksun bırakılması anlamını taşıyor. Toptan kabul etmiyoruz” dedi.

“Bu yaşananlar, yalanın perdelenmesidir” diyen Şahali, “Maliye Bakanı yasaya uygun bütçe ile çalışıldığını ifade etmişti. Ama anlıyoruz ki hem İçişleri, hem Maliye Bakanı cevaplarını durumu kurtarma anlamında verdi” değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Alişan Şan:

“Aksaklıkları çözmek için bu adımı attık”

Şahali’nin eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Alişan Şan, 2 aydır görevde olduğunu, bu sürede aldığı kararların yasalara uygun olması yönünde gayret gösterdiğini savundu.

Şan, bütçenin yasaya uygun şekilde çalışıldığını dile getirerek, bazı aksaklıkları çözmek adına böyle bir adım atıldığını kaydetti, “Bunu yapmaksak sıkıntı, aksaklık yaşanacak” dedi.

Yerinden söz alan UBP Milletvekili Sunat Atun, konunun doğru zeminde tartışılması gerektiğini söyledi.