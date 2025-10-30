“Oğlum güneye geçerken tutuklandı”

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Tosunoğlu İnşaat'ın Direktörü, oğlu Cenk Tosunoğlu’nun bugün kuzeyden güneye geçişi sırasında Kıbrıs Rum polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Tosunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, aile olarak şu ana kadar oğullarıyla sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını belirterek, gözaltının gerekçesine dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

“Polisin ne tür bir suçlama getirdiği belirsiz. Anladığım kadarıyla bir tür psikolojik yıpratma taktiği uygulanıyor. Masum bir gencin özgürlüğü, belli ki kendisiyle hiç ilgisi olmayan politik hesaplara kurban edilmek isteniyor,” diyen Tosunoğlu, olayın siyasi bir yönü olabileceğine dikkat çekti.

Tosunoğlu, Meclis’te iki devletli çözüm ilkesine ilişkin yasa önerisinin sahiplerinden biri olmasıyla bu olay arasında bir bağlantı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

“Sağlıklı bilgi alamamak kaygımızı daha da artırıyor. Umarım bu büyük yanlıştan bir an önce dönülür,” ifadelerini kullandı.