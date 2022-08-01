“Ödediğimiz paralar nereye gidiyor?”

Fehime ALASYA

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi kayıtlarında, 5 ayda, seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 23 kalemde 162 bin 528 işlem yapıldı, 112 milyon TL gelir elde edildi. En fazla gelir 51 milyon 625 bin 812 TL ile binlerce araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcından geldi.

Seyrüsefer ödemek için Araç Kayıt Dairesi’ne bulunan vatandaşlar ise “Yolda değil tarlada gidiyoruz” diyerek, verdiği paranın hiçbir şekilde karşılığını alamadığından yakındı.

Kimi vatandaş “Adada yol kalmadı, havaya para ödüyoruz” dedi, kimisi “Nereye gidiyor ödediğimiz paralar?” diye sordu…

Özellikle şehir içindeki yolların yama yama, aydınlatmaların yetersiz olduğunu kaydeden vatandaşlar, rögar kapaklarının gereğinden yüksek veya gereğinden alçak olduğunu anlattı. Şehirlerarası yollarda ise şerit ayrımlarını gösteren fosfor işaretlerin yok denecek kadar silik olduğundan söz etti.

Düzenli olarak her yıl seyrüsefer ücreti ödeyen vatandaş “Boşa para ödüyoruz” diyerek isyan etti.

Mal varlığının zara gördüğünü işaret eden vatandaşlar, artık can varlığı derdinde olduğunu anlattı.

Yolların güvenilir olmadığını dile getiren vatandaşlar, her yıl binlerce Lira değerinde seyrüsefer ödemesine karşın hiçbir hizmet alamadığından dert yandı.

Seyrüsefer ödemek için Araç Kayıt Dairesine gelen vatandaş, YENİDÜZEN’e konuştu…

VATANDAŞ: BOŞU BOŞUNA ÖDÜYORUZ!

Nazmi Durmaz: “Yollarda kazaya sebebiyet verecek derecede çukurlar var”

“Yenilenmiş yol yok, şehir içleri çok kötü. Yollar için hiçbir şey yapılmıyor. Yollarda kazaya sebebiyet verecek derecede çukurlar var, aydınlatma yok, yolların durumu kötü, çok kötü…”

Caner Özturan: “Vatandaş zamanında ödemesini yapıyor ama karşılığını alamıyor”

“Yollar tarla gibi, çukur çukur… Verdiğimiz paranın hiçbir karşılığını alamıyoruz. 390 TL seyrüsefer ödedim ama karşılığı nerede? Yolların durumu berbat, her yer çukur. Vatandaş zamanında ödemesini yapıyor ama karşılığını alamıyor”

Ramazan Çiçek: “Yetkililer bu yollardan uçarak mı geçiyor?”

Araçkayıt Dairesi yarı dert. Sabahtan öğlene dek olan sınırlı sayıda mesai yapılıyor ve tek bir memur var. Ne daire çalışıyor ne de ödediğimiz paraların karşılığını alabiliyoruz. Yollardan hizmet almak için ödediğimiz para ama karşılığı yok. Yollardaki çukurlardan kaçmak için köşe kapmaca oynuyoruz. Yetkililer bu yollardan uçarak mı geçiyor? Görüp de görmemezlikten geliniyor…”

Tuncay Ersöz: “Nereye gidiyor ödediğimiz paralar? Seyrüseferleri boşu boşuna ödüyoruz”

“Ödediğimiz paraların karşılığı yok. Kimse yolların durumundan memnun değil. Seyrüseferleri boşu boşuna ödüyoruz. Bizim evde dört aracımız var ve her yıl bir dünya para ödüyoruz, nereye gidiyor ödediğimiz paralar?”

Coşkun Serhat: “Sadece arabamın seyrüseferi için her yıl 5 bin 500 TL ödüyorum, karşılığını asla almıyorum”

“Her yıl sadece benim arabamın seyrüseferi için 5 bin 500 TL ödüyorum, karşılığını asla almıyorum. Yolların çukurlardan kurtulması, cezaların adil dağılımda olmasını, yollarda aydınlatma olmasını bekliyoruz. Çok şey beklemiyoruz.”

Merih Damdelen: “Yollar hep çukur, patates tarlasında geziyoruz”

“Ödediğimiz bu ücretler yollar için kullanılmıyor. Yollar hep çukur, patates tarlasında geziyoruz. Arabalarımız yıpranıyor, çukurlardan kaçarken veya çukura düşersek maddi zarar görüyoruz, kaza ihtimalimiz artıyor. Arabaların ön ve arka düzenleri gidiyor, lastikler yırtılıyor, bir sürü masraf çıkıyor.”

İsmet Kutulel: “Adada yol kalmadı, havaya para ödüyoruz”

“Seyrüseferleri yollar için ödüyoruz ama adada yol kalmadı, havaya para ödüyoruz. Vatandaş ödüyor, devlet sadece memur yapma, memura maaş ödeme derdinde”

İsmet Çakıcı: “Her yıl 2 bin TL ödüyorum ama şehir içi, şehirlerarası tüm yollar bozuk, maddi manevi kayıp…”

“Ödediğimiz paranın karşılığını almıyoruz. Arabalarımız sürekli bozuluyor, kısa sürede yıpranıyor. Her bir çukura düşüyoruz, santimlerce derin. Her yıl 2 bin TL ödüyorum ama şehir içi, şehirlerarası tüm yollar bozuk, çukur… İnsanlar bu çukurlara düşmesin diye direksiyon hakimiyetini de kaybedebiliyor. Maddi, manevi zarar büyük…”

Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi verilerine yansıyan kayıtlar:

Beş ayda 23 kalemde 162 bin 528 işlem, 112 milyon 227 bin 323 TL gelir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yılın ilk 5 ayına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, 2022 yılın ilk 5 ayında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 23 kalemde 162 bin 528 işlem yapıldı.

Yapılan işlemlerden 112 milyon 227 bin 323 TL gelir elde edildi.

En fazla gelir 50 bin 549 araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcından geldi.

İlk 5 ayda yıllık seyrüsefer harcından elde edilen gelir 51 milyon 625 bin 812 TL oldu.

Bin 999 araç için çıkarılan 6 aylık seyrüsefer harcından ise 2 milyon 59 bin 168 TL gelir elde edildi.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en fazla gelir elde ettiği ikinci kalemse motorlu araç kayıt harcı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 5 ayında kaydı yapılan 3 bin 536 araçtan 36 milyon 590 bin 859 TL gelir sağlandı.

Zamanında muayeneye götürülen 5 bin 759 araçtan 1 milyon 552 bin 612 TL gelir elde edilirken, cezaya düşen 12 bin 295 araç için 7 milyon 205 bin 93 TL cezalı muayene harcı ödendi.

İlk 5 ayda 24 bin 497 araç ise devredildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir harcından elde ettiği gelir ise 7 milyon 979 bin 103 TL oldu.