Gönyeli’de meydana gelen “Mülke Tecavüz ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan H.Ç, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı. Polis, zanlının 21 Nisan’da saat 01.30 sıralarında kız arkadaşının evine kendisini aldattığı gerekçesiyle balkondan girerek ve inşaat demiriyle balkon kapısının camını kırarak, mülke tecavüz ve kasti hasar suçlarını işlediğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün İskele’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçunu itiraf eden içerikte gönüllü ifade verdiğini, demir sopanın olay yerinde bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının benzer değil farklı suçlardan kaydı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Normalde böyle biri değilim, karıncayı dahi incitmem” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.