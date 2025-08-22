CTP Milletvekili Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun görevden alınmasıyla ilgili ortaya atılan “insan ticareti” iddialarına işaret etti, “Gardiyanoğlu topluma açıklama borçludur” dedi, Neden polise gitmiyor? Gücü sadece eczacı ve doktorlara mı yetti?” diye sordu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim, Gardiyanoğlu’nun göreve gelir gelmez hiçbir iç soruşturma yapmadan Kıbrıs’ın kuzeyindeki neredeyse tüm eczacılarını ve birçok doktorunu “reçete yolsuzluğu” iddiasıyla polise şikâyet ettiğini hatırlatarak, “Ülkede hâlâ altından kalkılamayan büyük bir kaos yaşanıyor. İlaca erişim zorlaştı, eczacılar büyük bir itibar kaybı yaşadı, hekimler nerede duracağını bilemedi, en çok da hastalar mağdur oldu” dedi.

Gardiyanoğlu’nun o dönemde “adaletin bekçisi” edasıyla hareket ettiğini söyleyen Besim, bugün ise bakanlıkta “müsteşarı ile insan ticareti konusunda itilaf yaşadıkları” iddialarıyla gündemde olduğuna işaret ederek şu soruyu yöneltti:

“Şimdi neden polise gidip bildiklerini anlatmıyor? Yoksa gücü sadece bu ülkenin emektar eczacı ve doktorlarına mı yetti?”

CTP Milletvekili, yaşananların devlet yönetiminde ciddi bir sorumsuzluk tablosu ortaya koyduğunu belirterek, “Toplumun en köklü değerleri acımasızca yerlerde süründürülüyor. Bu toplum bu şekilde yönetilmeyi hiç ama hiç hak etmiyor” ifadelerini kullandı.