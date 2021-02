Near East Bank, bankacılık işlemlerini dijital ortamda kolaylaştırıyor

Tüm dünyada ve ülkemizde etkisi devam eden coronavirüs pandemisine karşı yerel vakaların artması ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan önlem kararları doğrultusunda hükümet tarafından uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde Near East Bank, bankacılık hizmetlerinin devam etmesi için internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri ile müşterilerin işlem yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Çalışanları ve tüm teknolojik altyapısı ile Koronavirüse karşı dirençli ve her daim hazır olan Near East Bank, her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Bu güne kadar teknolojiye yaptığı kesintisiz yatırımları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan Near East Bank, müşterilerine tek elden bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilecekleri ve tüm kanalların birbiriyle iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası oluşturdu. Geçtiğimiz yıl mart ayında girilen karantina döneminde özellikle Near East Bank dijital kanallarına yoğun ilgi göstererek tüm işlemlerini Near East Mobil ve İnternet Bankacığı ile evlerinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren müşterilerin yine kısmi karantina döneminde de bu kanalları kullanarak işlem yapabilmelerine olanak sağlıyor. Mobil ve internet bankacılığı ile şubeye gitmeden evden bankacılık işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca, ada genelinde 51 ATM si ve 151 CardPlus ortak ATM’si ile hizmet veren Near East Bank, yaygın kiosk ağı ile de birçok ödemenin kiosk cihazları kullanılarak 7/24 yapılabilmesini sağlıyor.

Bankacılık işlemlerinde alternatif dağıtım kanalı olarak giderek artış gösteren internet bankacılığı sayesinde de hizmetlerin devam etmesi sağlanıyor. Pandemi döneminde evden çıkmaya gerek olmadan; fatura ödemeleri, kart borcu ödeme; bakiye ve taksit sorgulamaya kadar birçok işlem yapılabiliyor. Müşterilere işlemlerini 24 saat gerçekleştirebilme ve portföylerini 24 saat boyunca kontrol altında tutabilme özgürlügü tanıyan internet bankacılığı sayesinde de Near East Bank şubelerinde oluşan insan trafiğini de en aza indirerek bulaş riskine karşı önlem de almış oluyor.

Near East Bank Merkezi Pazarlama ve Ürün Geliştirme Birimi yetkilisi, yeni uygulanan kararlar doğrultusunda geliştirilen sistemler sayesinde hızlı bir şekilde tüm müşterilere doğru bilgilendirme ile müşteri memnuniyetini sağladıklarını ifade etti. Müşterilerin şubeye gitmelerine gerek kalmadan Çağrı Merkezi ve sosyal medya kanalları ile Banka’ya ulaşımlarına geri dönüş yapılarak Near East Bank İnternet Bankacılığı ve Near East Bank Mobil Uygulaması kanallarından para transferi, döviz alım-satım, fatura ödemeleri gibi ihtiyaçların aksamadan gerçekleştirmelerini sağladıklarını belirtti.

Ayrıca, Cardplus kredi kartı ve banka kartlarının temassız özelliği sayesinde müşterilerin alışveriş ödemelerini en güvenli şekilde POS cihazlarına dokunmadan yapabilmeleri için ada genelinde tüm cihazların “Temassız Ödeme” özellikli cihazlarla yenilendiği belirtildi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, olası bir duruma karşı belirlenecek tarihe kadar şube çalışan sayısını minimum seviyeye düşürerek rotasyonlu bir şekilde personelin yarı zamanlı çalışmasının sağlandığı, virus salgının yayılma olasılığı düşünülerek banka personelinin tüm şubeler açık kalacak şekilde dönüşümlü olarak hazır olduklarını bildirdi. Haskasap, şubede çalışan her bir personeli için dezenfektan jeli, maske, eldiven, bol sıvı, vitamin tedarik ederek, olası bir durumda gerek müşterileri gerekse personeli için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ambulans, doktor ve hemşirelerinin her zaman olduğu gibi sağlık güvenceleri olduklarının vurgusunu yaptı.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Genel Müdürlük Personelinin yine rotasyonlu şekilde ofis ve ev-ofis düzeninden çalışacağını, mümkün olduğunca video konferans yöntemiyle toplantılarını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Koronavirüse karşı bir yandan hem çalışanlarımızın sağlığı güvence altına alınmış, hem de müşterilerimiz için her türlü sağlık önleminden en ufak bir taviz vermeden, hijyenik bir ortamda şubelerimizde hizmet vermeye devam etmekteyiz” diyen Haskasap, “şube ziyaretlerini asgari düzeyde tutmak ve böylece sağlık riskinizi en aza indirgemek adına, evlerinizden online işlem yapabilmeniz için hizmet sunmaya da devam etmekteyiz. Salgının artış göstermesi ile birlikte önlemler aldığımız ve kuralllara uyduğumuz takdirde kısa sürede vakaların azalması sağlanacaktır. Dijitalleşme, internet ve mobil bankacılığın gelişimi, yeni iş yapış ve çalışma hayatı modelleri ile tüm sektörde olduğu gibi bankacılık sektörü de deneyimlerini günden güne arttırıyor. Near East Bank olarak biz de güçlü sermayemiz, dijital bankacılıktaki öncü girişimlerimiz ve kalifiye personelimiz ile bu sürece en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olmaya devam edeceğiz.” vurgusu ile açıklamasını tamamladı.