Nancy Ajram Merit Royal’de konser verdi

Merit Royal Diamond’ın yaz boyunca konserlere ev sahipliği yapan Diamond sahnesi, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Arap pop müziğinin ünlü ismi Nancy Ajram’ı konuk etti.

Nancy Ajram, sevilen şarkılarından “Aah W Noss” ile sahneye çıkan Lübnanlı sanatçı, “Bizi bir kez daha bir araya getiren Merit ailesine çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek konserine başladı. Hareketli parçalarının yanı sıra duygusal şarkılarını da seslendiren Nancy Ajram, kendisini dinlemeye gelen Lübnanlı şarkıcı Walid Toufic ile de düet yaptı.

Müzik severlerle bir araya gelen Nancy Ajram, konser verirken hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.