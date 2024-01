Mustafa Batıbeniz’den karnavalesk, fütürüstik, rengarenk bir sergi

Murat OBENLER

Mimar, fotoğrafçı, öğretim görevlisi ve illüstratör olarak hayatını kazanan Mustafa Batıbeniz’in "Öteki Mekanlar, Manzaralar" adlı Sergisi Rüstem Kitabevi Art Gallery’de açıldı. Mimarlık ve fotoğrafçılık alanındaki tecrübe ve yeteneklerini disiplinlerarası bir formasyonda sanatseverler ile buluşturan Batıbeniz’in farklı mazlemeleri kullanmadaki yaratıcılığı ve çözümlemeleri, içsel yolculuğu ile dış dünyanın renklerini karnavalesk bir havada sunumu dikkat çekerken fütüristik, rengarenk, özgün eserleri sanatseverler tarafından da oldukça beğenildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen sergide Batıbeniz sanatseverler ve dostlarıyla bol bol eserlerini değerlendirdi.

Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrinde doğan Mustafa Batıbeniz, Lisans eğitimimi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Bölümü'nde 2009 yılında tamamladı. Fotoğrafa olan ilgisi ise mimarlık lisans öğrencisiyken başladı. Bu nedenle mimarlıktan mezun olduktan sonra Londra Metropolitan University'de (LMU) fotoğraf üzerine yüksek lisans yaptı (2009-2010). Londra'daki eğitimi süresince “Pioneers” ve “It’s a thin line between heaven and here” gibi birçok karma sergiye katıldı. Kıbrıs'a döndükten sonra bir süre yerel bir dergide fotoğrafçı ve aynı zamanda serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Ayrıca “he-she-it”, “Tatlı rüyalarda değildik” ve “Happening” gibi yerel sergilere katıldı. İlk olarak DAÜ İletişim Bölümü'nde fotoğraf temelli dersler vermeye başladı ve daha sonra aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde çeşitli mimarlık dersleri verdi. Uzun zamandır Modern mimariye olan ilgisi, doktorasını mimarlık üzerine yapmaya karar vermesine neden oldu. Şu anda, Modern Mimarlık teorisi üzerine çalışan bir doktora adayıdır. Şu an Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (AUC) ve Girne America University (GAU)’de öğretim görevlisidir. Ayrıca serbest mimar, fotoğrafçı ve illustratör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Eserlerin satışa da sunulduğu Sergi 24 Ocak 2024 tarihine kadar Rüstem Kitabevi Art Gallery’de görülebiir.