"Muhaceret’e kayıtlı 3 bin 800 depremzede"

Fehime ALASYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’a göre, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyine sığınan 3 bin 800 depremzede, muhacerete kayıtlı.

Gerek Sosyal Hizmetler Dairesi, gerekse Muhaceret’ten edinilen bilgideki rakamların örtüştüğünü söyleyen Taçoy, kayıt ve gıda yardımlarıyla ilgili koordinenin TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapıldığını ifade etti.

Taçoy, “Kime ne verildi, ne zaman verildi, ne kadar verildi ve bu insanlar nerede barınıyor tümü biliniyor. TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yapacağı çalışma ile bu kişilerin geri dönmesi kaydıyla, TC’deki menfaatlerinde de kayba uğraması engellenecektir.” dedi.

Ekiplerin, ev ev, hane hane gezip depremzedelerin ihtiyaçlarını yakinen de gözlemlediklerini kaydeden Taçoy, tespitleri ve çeşitli kayıtları olduğunu anlattı.

“Emek sömürüsü ve kaçak işgücü için denetimler yoğunlaştı”

Gerek toplumdaki ‘emek sömürüsü’ gerekse iş dünyasındaki ‘kaçak iş gücü’ kaygısını da beraberinde getiren ‘kayıt dışı göç’e ilişkin de konuşan Taçoy, bu açıdan hiçbir kaygısı olmadığını söyledi,“denetimlerimiz yoğunlaştı” dedi.

Taçoy, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Hiç kaygım yok çünkü bu kişiler kayıt altında ve ülkeye girerken aldıkları geçici ikameti, buradaki eğitim ve sağlık gibi haklardan yararlanmak için normal ikamete çeviriyorlar. Bu nedenle ön izni ortadan kaldırmak için çalışma başlattık. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan Çalışma Dairesi ekiplerimiz de sürekli dışarıda ve denetimde olacak şekilde organize edildi. Aniden herkesin kapısı çalınabilir ve aniden Çalışma Dairesi mensupları gelip iş yeri denetimi sorgusu yapabilir. Cezalı denetimler de yapılıyor. Hiç durmayan denetimlerimiz, bu dönemde arttı. Her türlü ihbarı da değerlendiriyoruz.

Ülkeye gelen insanların neredeyse tümü ya bir yakınının yanına geldi ya da bu adada önceki yaşamında çalışmıştı. Çalışamayacak olan kesimler, genelde yaşı 60’ın üzerinde anne babalar, kardeşlerdir… Kayıtlarımızda yakınlık dereceleri, yaşları, tüm bilgileri bizde biliniyor.” dedi.

“Elçiliğin sürece dahil olması hem Türkiye, hem de ülkedeki bacağı için şart!”

Atatürk Spor Salonu’nda Sosyal Hizmetler Dairesi’nde tutulan depremzede kayıtları ve yapılan yardımların birkaç gün içinde durdurulması ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği üzerinden sürdürülmesini de değerlendiren Taçoy, bunun hem Türkiye, hem de ülkedeki bacağındaki koordine için gerekli olduğunu söyledi, tüm çalışmaların birlikte yürütüldüğünü anlattı.

Depremzedelerin Türkiye’den geldiği için sürece TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin dahil olduğunu kaydeden Taçoy, “Çalışmak isteyen olursa kolaylık sağlayacağımızı belirttik. Barınak ve herhangi bir maaş, sağlayamayacağımızı açıklamıştık. Gıda yardımı yapabiliriz dedik. Biz kendi içimizde bir de sivil toplumla istişare içinde yardım kampanyaları yürütürüz dedik, çeşitli derneklerle çalıştık… Eğitim, sağlık alanında çalışmalar yürüttük.” dedi.

“İnsani şartlarda barınma olup olmadığı inceleniyor”

Belediyelerin “1 odalı evde 10 kişi, 2 odalı evde 20 kişi kalıyor, bu kabul edilemez” açıklamalarını da anımsattığımız Taçoy, bu tip barınmaların Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Taçoy, depremzedelerin ülkede kalıcı olarak barınmaya karar vermesi durumunda, yeni bir ekonomik yaşantıyı seçmeleri ve iş yaşamına katılıp, ekonomik kaynak elde ederek, kendi evlerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Taçoy, “Bunları evleri ziyaret ederek anlatıyoruz veya İnsani İkamet Belgelerini doldururken söylüyoruz ve imkanlar dahilinde TC’ye geri dönüp orada onlara sağlanacak imkanlardan yararlanmalarını öneriyoruz. Kalabalık barınmalar ilk etapta geçici mi kalıcı mı tespit ediyoruz ”iadelerini kullandı.

“İlgili yerlere ihbarda bulunun”

Toplum yapısının bozulacağı endişesine örnek verilebilecek bazı durumların Çalışma Bakanlığı’na veya ilgili yerlere ihbar edilmesini de isteyen Taçoy, Belediye zabıtalarının ve Kaymakamlığın ‘dilenme’ tarzı ticari hareketlere müdahale ettiği bilgisini verdi.