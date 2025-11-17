Meteoroloji’den tozlu hava uyarısı..

Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın saat 12.00'den itibaren hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, cuma günü saat 12.00’e kadar devam etmesi beklenen tozlu hava nedeniyle hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.