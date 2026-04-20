“Meslek hastalıklarında riskleri tanı, sağlığını koru”

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından düzenlenen “Mesleğe Bağlı Hastalıklar: Riskten Rehabilitasyona Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu”nda, uzmanlar meslek hastalıklarına karşı önemli mesajlar verdi.

Çalışma hayatında her meslek grubunun kendine özgü sağlık riskleri bulunuyor. Ofis ortamlarından üretim alanlarına kadar farklı çalışma koşulları, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği iş birliğinde düzenlenen “Mesleğe Bağlı Hastalıklar: Riskten Rehabilitasyona Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu” , alanında uzman isimler ile katılımcıları aynı çatı altında buluşturdu.

İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; mesleğe bağlı hastalıkların önlenmesi, erken tanı süreçleri, güncel uygulamalar ve rehabilitasyon yaklaşımları kapsamlı şekilde ele alındı. Bilgi paylaşımının ön plana çıktığı sempozyumda, çalışma yaşamında karşılaşılan sağlık sorunlarına yönelik çözüm önerileri de değerlendirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği sempozyum, soru-cevap bölümüyle interaktif bir şekilde tamamlandı. Etkinlik sonunda konuşmacılara ve katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Akademik bilgi ile saha deneyimini bir araya getiren sempozyum, çalışma yaşamında sağlığın korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasına önemli katkı sağladı.

Çalışma hayatının sağlık gündemi ele alındı...

İki oturumdan oluşan sempozyumun ilk bölümü, “Çalışma Ortamlarında Risk ve Müdahale Yaklaşımları” başlığıyla düzenlendi. Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ceren Ersoy ile Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu üstlendi. Oturumda, Uzm. Fzt. Caniz Tonyalı “Çalışma Ortamlarında Risk ve Basit Risk Analizi” konusunu ele alırken, Uzm. Fzt. Sema Acaröz ise “Meslek Hastalıkları: Tanı ve Klinik Bulgular” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun ikinci oturumu ise “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mevzuat ve Sağlıklı Gelecek Perspektifi” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Aytül Özdil ile Dr. Fzt. Yelda Kıngır Soykurt yaptı. Bu bölümde, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Özkader “Ofis ve Sanayi Çalışanlarında Ergonomik ve Psikososyal Müdahaleler”, Doç. Dr. Erkay Özgör “Kıbrıs’ın Kuzeyinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: Ofis ve Sanayi Çalışanları İçin Güncel Mevzuat” ve Doç. Dr. Tuba Yerlikaya ise “İş Yerinde Hareket Var: Aktif Çalışan, Sağlıklı Gelecek” başlıklı sunumlarıyla önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Adile Öniz Özgören: “Bu sempozyumun yeni iş birliklerine, farkındalığın artmasına ve mesleki uygulamalarımıza katkı sağlayacağına inanıyorum.”

Konuşmasında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının her geçen gün genişleyen sorumluluk alanına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören “Bugün burada, mesleğe bağlı hastalıklar ve riskten rehabilitasyona uzanan süreci değerlendirmek üzere bir araya geldik” dedi.

Sağlık çalışanlarından masa başı çalışanlara, sanayi işçilerinden hizmet sektörüne kadar birçok meslek grubunun kendine özgü risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özgören, “Bu riskler yalnızca bireysel sağlığı değil, toplum sağlığını ve üretkenliği de doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı. Sağlık profesyonellerinin yalnızca tedavi sürecinde değil, koruyucu yaklaşımlar, erken tanı ve etkili rehabilitasyon stratejilerinin geliştirilmesinde de önemli görevler üstlendiğini belirten Prof. Dr. Özgören, “Bu sempozyumun yeni iş birliklerine, farkındalığın artmasına ve mesleki uygulamalarımıza katkı sağlayacak önemli çıktılara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu: “Koruma, tedavi etmekten çok daha düşük maliyetli ve çok daha değerlidir.”

Riskin değerlendirilmesinden rehabilitasyona uzanan bütüncül yaklaşımın önemine dikkat çeken Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu, fizyoterapistler olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attıklarını vurguladı. Türkiye’de kısa süre önce yasal zemine kavuşan ve fizyoterapistlerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde istihdamını mümkün kılan düzenlemenin, KKTC’de de hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr. Dericioğlu, bu gelişmenin meslek adına büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bireylerin doğrudan fizyoterapiste başvurarak risk faktörlerinin azaltılması, yaşanabilecek hastalık ve fonksiyon kayıplarının önlenmesi sürecinde fizyoterapistlerin kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Dr. Dericioğlu, bu sempozyumun bilimsel içeriğiyle bu önemin bir kez daha ortaya konulacağını söyledi. Ayrıca, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin yürüttüğü Avrupa Birliği projesine de değinen Dr. Dericioğlu, ofis ve fabrika çalışanlarında risk analizlerinin yapılması, yaralanmaların önlenmesi ve uygulama destekli tasarımlar aracılığıyla çalışan sağlığının korunmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çalışmalar sayesinde bireylerin hastalıklardan korunmasının ve iş gücü kaybının önlenmesinin mümkün olacağını ifade eden Dr. Dericioğlu, “Koruma, tedavi etmekten çok daha düşük maliyetli ve çok daha değerlidir” dedi. Dr. Dericioğlu, sözlerini bu değerli organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.