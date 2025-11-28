Mesarya Belediyesi Korkuteli’nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Mesarya Belediyesi, Korkuteli bölgesinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Belediye, bölgede suya erişimi daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hâle getirmek amacıyla, toplam 7 kilometrelik su şebeke hattının yenilenmesi için çalışmalara başladı. Proje kapsamında 7 kilometrelik yenileme, hattın yaklaşık 7 bin metre uzunluğunda tamamen modern standartlara uygun şekilde revize edilmesini içerecek.

Arızalar önleniyor, su kayıpları azaltılıyor

Yenileme çalışmalarıyla:Mevcut altyapı hatlarındaki arızaların önüne geçilmesi, Su kayıplarının azaltılması,Bölge halkının uzun ömürlü ve modern bir şebekeye kavuşması hedefleniyor.

“Daha hızlı ve güçlü müdahale için kararlıyız”

Belediye Başkanı Ahmet Latif çalışmalara dair yaptığı açıklamada: “Korkuteli’nde sürdürülen su şebeke hattı yenileme projesi, halkımıza verdiğimiz hizmet sözünün en güçlü göstergesidir. Daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir altyapı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hizmette planlı ve kararlı yaklaşım

Mesarya Belediyesi, bölge halkına daha kaliteli hizmet sunmaya yönelik planlanan altyapı projelerini programlı ve kararlı şekilde yürütmeyi sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de Korkuteli’nde benzer altyapı güçlendirme adımlarının devam edeceği bildirildi.