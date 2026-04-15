Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü'nden Lapta İlkokulu’na robotik kodlama için ekipman desteği

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Lapta İlkokulu’nun robotik kodlama eğitimi için ekipman desteği sağladı.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lapta İlkokulu’nun robotik kodlama atölyesinin daha etkin bir yapıya kavuşturulması sayesinde öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve analitik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en değerli katkılardan biri olduğuna dikkat çekti.

Lapta İlkokulu Müdürü Nihat Oral ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu iş birliğinin öğrencilerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını kaydetti.