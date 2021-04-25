Mehmetçik'te yeni İmar Planı... Hedef Ağustos sonu

Mehmetçik Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerini planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlatılan imar planı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Planın ağustos sonunda yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Bölge halkının katılımıyla danışma toplantısı yapılan “Mehmetçik İmar Planı (MİP) Tasarısı”na yönelik itiraz ve görüşler için 27 Mayıs’a kadar süre var.

Sınırları içinde, Girne bölgesinin ardından KKTC’nin en çok turistik yatak kapasitesine sahip ikinci bölgesi olan Bafra’nın da bulunduğu Mehmetçik Belediyesi, bölgeyle ilgili düzenlemeler içeren Bafra Emirnamesi ve Kumyalı’yı da kapsayan Karpaz Emirnamesi’nin ardından plana kavuşmaya hazırlanıyor.

Çarpık ve plansız yapılaşmayı önlemek amacıyla 2015’te yürürlüğe giren Ülkesel Fizik Plan uyarınca 2017’ye kadar tüm bölgelerin imar planlarına kavuşması hedefi tutturulamasa da Mehmetçik Belediyesi imar planı çalışmasını 2018’den beri sürdürüyor.

KKTC’deki 5 Cittaslow (sakin şehir) belediyeden biri olan Mehmetçik Belediyesi için, Cittaslow felsefesine uygun şekilde sürdürülebilir yapılaşma ve çevre politikalarıyla hazırlanan Mehmetçik İmar Planı, beldenin 2041’e kadarki yol haritasını içeriyor.

Bölgede planlı gelişimi hedefleyen imar planı, turistik Bafra dışındaki köylerdeki yapılarda 3 kat sınırı öngörüyor.

Sarıçizmeli: “Yasakçı değil çözümcü bir plan olmasına gayret ediyoruz”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik, Bafra, Kumyalı, Çayırova, Pamuklu, Balalan’ı kapsayan Mehmetçik İmar Planı hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, planın pratik, esnek ve çözümcü olmasına önem verdiklerini belirterek “Yasakçı değil çözümcü bir plan olmasına gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevrenin dokusunu bozmayacak kontrollü bir yapılaşma hedefliyoruz” dedi.

Sarıçizmeli, belediye ile Şehir Planlama Dairesi iş birliğiyle başlatılan ve bazı akademisyenlerin de katkısıyla hazırlanan planın, belediye sınırları içinde düzenli gelişme sağlamak, buralarda yaşayanlara sağlık, huzur, sosyal refah sağlayacak şekilde yaşanabilir bir çevre yaratmayı amaçladığını söyledi. Sarıçizmeli, uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları “Mehmetçik İmar Planı Tasarısı”nın danışma toplantısının, geçen hafta pandemi süreci nedeniyle gerekli sağlık önlemleri de alınarak Limak Cyprus Deluxe Hotel’de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Danışma toplantısında planın, bölgedeki vatandaşların bilgisine sunularak görüş ve önerilerinin alındığını kaydeden Sarıçizmeli, 27 Mayıs’a kadar belediyeye veya Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve önerilerin bildirilebileceğini ifade etti.

Birçok belediye farklı sebeplerle imar planı için çalışma başlatmazken veya başlatamazken Mehmetçik Belediyesi’nin uzun zamandır bu yöndeki çabalarını sürdürdüğünü anlatan Cemil Sarıçizmeli, ülkenin en büyük sorunlarından birinin çarpık ve plansız yapılaşma olduğuna işaret etti.

Sarıçizmeli, bunun çevreye ve yaşama negatif etkilerine dikkat çekerek eğer kontrol edilemezse ciddi gelecek kaygısı yaratacağını, bunun örneğinin Girne’de yaşandığını, imar planının Girne kaybedildikten sonra yürürlüğe konulduğunu söyledi. Aynı şekilde Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele’nin de kaybedilmiş bölge göründüğünü kaydeden Sarıçizmeli, bu bölgelerin altyapı, üst yapı ve çevre gelişimi açısından birçok sorun barındırdığını ifade etti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli, herkesin faydasına bir planlamanın şart olduğunu vurgulayarak bunu yapmazlarsa diğer bazı bölgelerde var olan negatif gelişmelerin Mehmetçik bölgesinde de görüleceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

İmar planı çalışmalarında mevcut durumu raporlamak için bir buçuk yıl çalıştıklarını, tüm coğrafik oluşumların, sulak alanların, dağların, SİT alanlarının, tarıma elverişli toprakların, yerleşim yerlerinin, yapıların durumunun kaydedildiğini belirten Sarıçizmeli, ayrıca bölge nüfusunun yaş dağılımı, eğitim durumu gibi verileri de hazırladıklarını söyledi.

Plan 2041’e kadar yürürlükte olacak… 5 yılda bir veya ihtiyaç duyuldukça revize edilecek

Sarıçizmeli, 20 yıllık öngörüyle hazırlanan Mehmetçik İmar Planı’nın 2041 yılına kadar yürürlükte kalacağını ancak 5 yılda bir veya ihtiyaç duyuldukça revize edileceğini açıkladı.

Şu anda 5 yıldızlı 4 otelle Girne’den sonra ülkenin ikinci en yüksek yatak kapasitesiyle önemli bir turizm potansiyeli taşıyan Bafra’nın da Mehmetçik Belediyesi sınırlarında bulunduğunu ve imar planının burayı da kapsadığını belirten Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, hedefin 15 yıl içinde 14 tane beş yıldızlı otele ve 16 bin yatağa ulaşmak olduğunu bildirdi.

Sarıçizmeli, bu projeksiyonu dikkate alarak sağlık, eğitim, tarım ve ekonomiyi tetikleyecek diğer yatırımları da içeren planda, yerel, özel ve eko-agro turizm için alanlar belirlendiğini söyledi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli, sağlık tesisleri, tarımsal alanlar, arıcılık, balıkçılık gibi bölge ekonomisine katkıda bulunacak bir yatırım öngördüklerini ifade etti.

İmar planının salt bina planlaması değil çok bacaklı bir plan olduğunu belirten Sarıçizmeli, kat sınırının bölgelere göre değişeceğini, hem Cittaslow belediye olmalarını hem de halktan gelen istekleri dikkate alarak çok yüksek olmayan, yeşil alan ağırlıklı bir gelişim hedeflediklerini vurguladı.

Geleneksel yapıların teşvik edileceğini kaydeden Cemil Sarıçizmeli, maksimum üç kat sınırı öngörüldüğünü, turizm bölgesi Bafra’da ise 8 kat sınırı konulduğunu belirtti.

Alınan izinler 3 yıl içinde hayata geçmeli

Sarıçizmeli, plan yürürlüğe girene kadar inşaat izni alan yatırımcıların dosyalarını müktesep hak sayacaklarını ancak buna da üç yıl sınırı koyduklarını belirterek yani izni alanların en geç üç yıl içinde yatırımını hayata geçirmek zorunda olacağını; inşaat ruhsatlarının yenilenmesinin de üç defayla sınırlandırıldığını söyledi.

Pratik, esnek ve çözümcü bir planla kontrollü yapılaşma

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Planın yasakçı değil pratik, esnek ve çözümcü olmasına gayret ediyoruz. Sürdürülebilir ve çevrenin dokusunu bozmayacak kontrollü bir yapılaşma hedefliyoruz” diye konuştu.

Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın belediye bünyesindeki imar plancılar, Şehir Planlama Dairesi personeli ve mimar, çevre mühendisi, ekonomist ve sosyologlardan oluşan DAÜ’nün görevlendirdiği akademisyenlerle birlikte hazırlandığını ifade eden Sarıçizmeli, imar planının Cittaslow kriterlerine uygun tasarlandığını anlattı.

Sarıçizmeli, bu kriterler arasında çevrenin korunması, alternatif enerji kaynakları, çöp depolama ve bertarafı, kültürel yapıların korunması, yerel ekonominin güçlendirilmesi, sosyal alanlar, yeşil alanlar, halka açık tesisler, spor tesislerinin çoğaltılması ve erişiminin kolaylaştırılması gibi unsurlar bulunduğunu kaydetti.

Sarıçizmeli, “Bu planla biz de Cittaslow ödevlerimizden birini daha yerine getirmiş olacağız” dedi.

KKTC’nin yüzde 60’ında İmar Planı var

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’dan alınan bilgiye göre, KKTC yüzölçümünün yüzde 60’ında imar planı var. Bazı bölgeler için de emirnameler yürürlükte.

2015’te Bakanlar Kurulu’nda onaylanan Ülkesel Fiziki Plan yanında halen yürürlükte olan Başkent Lefkoşa İmar Planı, Lefkoşa, Gönyeli ve Alayköy’ü kapsıyor. Girne-Çatalköy İmar Planı, Alagadi Çevre Planı ve Beyarmudu İmar Planı da bulunuyor.

Mehmetçik Belediyesi yanında Lefke ve Dikmen Belediyeleriyle birlikte Şehir Planlama Dairesi’nin bu belediye sınırlarını kapsayacak planlama çalışmaları ise sürüyor. Üç planın da pandemi koşulları nedeniyle bir aksaklık çıkmazsa bu yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Mehmetçik için hedef 31 Ağustos, Lefke için 22 Ekim ve Dikmen için de 16 Kasım.

Büyük belediyeler arasında Güzelyurt’un ve Mesarya bölgesindeki bazı küçük belediyelerin imar planı konusunda henüz bir çalışması yok.