Mecliste ‘basına kapalı’ devir-teslim

Geçersiz haldeki üç oyla, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından Meclis Başkanı ilan edilen Ziya Öztürkler için Cumhuriyet Meclisi’nde “basına kapalı” bir devir – teslim töreni gerçekleşiyor.

Öztürkler’in, Meclis Başkanı görevini Zorlu Töre’den devralacağı törene yönelik Meclis kapısındaki polislere “basını içeri almayın” talimatı vermesi dikkat çekti.

Öte yandan CTP, söz konusu törenin gerçekleşeceği sırada Meclis’te bir basın açıklaması düzenleme kararı aldı.

Açıklamanın, Meclis içerisindeki Mavi Salon’da yer alacağı belirtildi.

CTP’nin basın toplantısı kararı sonrası pek çok basın mensubu Meclis’e girmeye çalıştı ancak polisin engeli ile karşılaştı.

Söz konusu engelle karşılaşan YENİDÜZEN ve Kanal SİM ekibinin elde ettiği bilgilere göre Öztürkler, polise “basını içeriye almayın” talimatı verdi.

Söz konusu talimat üzerine gazetecilerin söz konusu engeli aşmasına, Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe yardımcı oldu.

Ne olmuştu?

Hükümet, 3 geçersiz oyu ‘geçerli’ saymış, ayrıca CTP’nin seçim günü gerçekleştirdiği resmi itirazı dikkate almayarak Öztürkler’i “26 kabul” oy ile Meclis Başkanı ilan etmiş ve kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlamıştı.

Cuma günü gerçekleşen seçimde 4 tur salt çoğunluğu elde edemeyen Öztürkler, 5’inci turda 23 kabul, 23 ret ve 3 geçersiz oy almıştı.

Geçersiz oylar, CTP Milletvekili Doğuş Derya tarafından fotoğraflanarak kamuoyunun gündemine getirilmişti. 3 oyda, fazladan mühür vurulduğu ve kutunun dışına çıkıldığı gözlemlenmişti.