Meclis yine toplanamadı

Saat 10:00’da toplanacağı açıklanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı. Nisabın henüz sağlanamaması nedeniyle Meclisin toplanamadığı öğrenildi.
Nisabın sağlanamaması nedeniyle Meclisin toplanamadığı öğrenildi.
Öte yandan saat 9:00'da Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i n Hamburg Türk Basın Birliği heyetini kabul edeceği nedeniyle Meclis saat 12:30'a ertelenmişti.
Dün de yasama günü olmasına rağmen belirlenen saatte toplanamayan Genel Kurul, yeterli nisap sağlanamadığı için oturuma 15 dakika ara vermek zorunda kalmıştı.
Bugünkü gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları yer alıyordu.
