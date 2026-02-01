Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.

Saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’un gündeminde Birleştirilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No: 82/4/2025 - Y.Ö.No:93/5/2025) ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No: 92/4/2025) bulunuyor.