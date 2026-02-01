Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde özel bir inşaat alanında yapılacak olan çalışma kapsamında yarın Gönyeli’de bazı yerlerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, Gönyeli Yenikentte bulunan Defne sokak, Derin sokak ve Bahar sokak bölgelerinde kesinti olacak.