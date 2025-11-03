Meclis toplandı
İlk denemede UBP-DP-YDP Hükümeti’nin nisabı sağlayamamasından dolayı toplanmayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından ikinci denemede toplandı.
Bugünkü gündemde, 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.
