Meclis Genel Kurulu toplandı...Teknik sorun nedeniyle canlı yayın yapılamıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama göreviyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.30 sıralarında toplanan Genel Kurul’un gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Sayıştay Komitesinin, Devlet Üretme Çiftliklerinde Yasa ve Tüzüklere Uyulup Uyulmadığı Konusunda Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu ve Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.