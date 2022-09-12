Maviş: Eğitim sorunlarla başlıyor

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni eğitim yılının sorunlarla başlayacağını söyledi, halen tadilat ve tamirat bekleyen okullar olduğuna işaret etti.

Eğitim Bakanlığı kararı ile Çayönü İncirli İlkokulu’nun Rauf Raif Denktaş Güvercinlik İlkokulu ile birleştirildiğini kaydeden Maviş, bu karar nedeniyle yarın sabah saat 08:00’de Çayönü İncirli ilkokulu önünde veliler tarafından bir eylem gerçekleştirileceğini açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Maviş, yapılan birleştirilmelerin veliler tarafından kabul görmediğini anlattı.

Üç köy arasındaki yolların sıkıntılı olduğunu ifade eden Maviş, “Velilerin otobüs bilgisi bile yok, ulaşımı sıkıntılı. İncirli’de olan bir öğrenci de 18 kilometre gidip dönecek. Yolların ve otobüslerin hali zaten belliyken bu adımın atılması kabul edilir değil. Veliler köy okullarından memnun, kimse çocuğunu göndermeyecek” şeklinde konuştu.

“150 öğretmen ataması bugün başladı”

Maviş, ilköğretimde 150 geçici öğretmen atamasına bugün başlandığını söyledi, bu durumu eleştirdi.

Alelacele yapılan bu atamaların ‘bakanlık referansı’ ile yapıldığını kaydeden Maviş, görevlendirilen kişilerin okuldaki çalışma arkadaşları ile yarın sabah tanışacağı, yapacağı işi yarın öğreneceğini anlattı. Maviş, bu durumun eğitim açısından büyük bir sıkıntı olduğunu sözlerine ekledi.