“Masrafları kendim karşıladım, yeğenimi ziyaret ettim, parlamento tatildeydi”

İngiltere'nin Türkiye Ticaret Elçisi ve İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan, geçen hafta Kıbrıs’ın kuzeyine yaptığı ziyaretin eleştirilmesinin ardından istifa etti.

Milletvekili Khan, ziyaretinde Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'la da bir araya geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti bu görüşmeyi "kesinlikle kınanması gereken ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Khan, BBC'ye yaptığı açıklamada, seyahatin masraflarını kendisinin karşıladığını ve yeğenini ziyaret ettiğini, ayrıca bir akademik kurumdan fahri doktora aldığını söyledi.

Khan, 16 Ağustos'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben bir istifa mektubu kaleme aldı.

"Hükümetin ülke için mümkün olan en iyi ticaret anlaşmalarını güvence altına almak amacıyla yaptığı sıkı çalışmaların odağını bozmamak için geri çekilmenin en iyisi olduğunu" söyledi.

Ancak ziyaretinin "parlamento tatilinde kişisel bir sıfatla" gerçekleştiğini ve ticaret elçisi olarak üstlendiği rolle "ilgisiz" olduğunu savundu.

Ayrıca 20 İngiliz parlamenterin Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ancak benzer eleştirilerle karşılaşmadığını öne sürdü.