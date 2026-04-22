Marketten muhtelif ürünler çalan zanlı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen" Sirkat" suçundan tutuklanan H.Ö, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa'da Sht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket içerisinden toplam değerleri 15 bin 856 TL olan muhtelif ürünlerin parasını ödemeyip market dışına çıkarak ettiğini söyledi.

Polis, market çalışanlarının kamera görüntülerinden yaptıkları tespit sonucu zanlıyı marketin dışında alıkoyarak hemen polise haber verdiklerini, olay yerine giden Adli Şube ekiplerinin zanlıyı tutukladığını ve sirkat ettiği çeşitli ürünleri emare olarak aldığını kaydetti.

Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, olayla ilgili kamera görüntülerinin emare olarak alındığını ve 3 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti. Polis, zanlının açıkta davası bulunmasa da benzer suçtan toplam 30 meselesi olduğunu ve bu suçları Kıbrıs’ın kuzeyindeki tüm ilçelerinde işlediğini belirtti. Polis, zanlının 14 yaşından bu yana benzer suçlar işlediğini, son olarak 2023 yılında 2 buçuk yıl hapse mahkum edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.