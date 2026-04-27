Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Postası'nda Gökhan Altıner'in konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kişi, mevcut hükümetin borcu borçla kapatma anlayışını eleştirdi. CTP'nin iktidara geldiğinde ağır bir borç yükü devralacağını ancak bunun altından kalkacak güce sahip olduğunu vurgulayan Kişi, mali disiplini yeniden sağlayacaklarını belirtti.

“Komite sürecinde dayatmacı tavır devam ederse bir sonuç çıkmaz”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, katıldığı programda hayat pahalılığı ödeneğini dondurmayı öngören yasa tasarısının, toplumsal muhalefetin baskısı sonucu komiteye geri çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Üç hafta boyunca büyük bir gerilim yaşandı, ülke resmen kilitlendi. Şimdi ise komiteye çekildi” diyen Kişi, komite sürecinde hükümetin tavrının samimi olması gerektiğini ifade etti. “Yaklaşımları çok önemli. Süreç boyunca gösterdikleri tavrı komitede de sürdürürlerse bir sonuç çıkmaz” şeklinde konuştu. Kişi, hükümetin bu tasarı için Ortadoğu’daki savaşı bahane ettiğini belirterek “Savaştan çok önce de maliye çok kötü yönetiliyordu. Esas konu geçmişten bugüne gelen kötü maliye yönetimidir” dedi.

“Halktaki tepkinin temel kaynağı toplumsal güvenin yitirilişi”

Sürecin dayatmayla devam etmesi halinde toplumsal tansiyonun artacağını vurgulayan Kişi, komite çalışmalarında sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle istişare edilmesi gerektiğini söyledi. Meclis önünde yaşanan eylemlere de değinen Kişi, halkın tepkisinin yalnızca hayat pahalılığıyla sınırlı olmadığını belirtti. “Meclis önünde halktaki tepkinin temel kaynağı toplumsal güvenin yitirilişiydi” diyen Kişi, yaşananların daha geniş bir güvensizlik ortamının sonucu olduğuna dikkat çekti.

“Mali disiplini yeniden sağlayacağız”

Hükümetin sürekli borçlanmasını ve borcu borçla kapatma anlayışını eleştiren Kişi, “CTP iktidara geldiğinde ilk yapacağımız işlerden biri, ekonomi ve mali yönetimden ayrı olarak çok ciddi bir borç yönetim planı oluşturmak olacak. Mali disiplini yeniden sağlayacağız” dedi. Bu konuda çalışmalara şimdiden başladıklarını ifade eden Kişi, mevcut hükümetin ülkeye ağır bir borç yükü bırakacağını belirterek yaşanan sorunların sorumlusunun mevcut iktidar olduğunu vurguladı. Kişi, CTP’nin bu tabloyu değiştirecek güce ve hazırlığa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

“CTP gelince ne yapacak sorusuna somut bir programla yanıt vereceğiz”

Kişi, özellikle borç yönetimine ilişkin çalışmaların, akademisyenler, bürokratlar ve eski bakanlardan oluşan güçlü bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirterek, son çalıştay olan “Ekonomi ve Maliye Çalıştayı” ile birlikte sürecin tamamlanacağını ifade etti. Farklı başlıklarda yürütülen kapsamlı çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Kişi, bu sürecin bir reklam faaliyeti değil, geniş kesimlerin katkısıyla somut bir hükümet programına dönüştürülmesi hedefi taşıdığını vurguladı. Mehmet Kale Kişi, Haziran ayında düzenleyecekleri lansmanla birlikte “CTP gelince ne yapacak?” sorusuna tatmin edici, somut, uygulanabilir ve gerçekçi bir programla yanıt vereceklerini açıkladı.

“Türkiye ile ilişkilerimizin temelinde ciddi bir hazırlık ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesi olacak”

Kişi, Türkiye ile ilişkilere de değinerek, “Türkiye ile doğru ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya büyük önem veriyoruz. En sağlıklı ilişkiler her zaman CTP döneminde kurulmuştur” dedi. Türkiye ile ilişkilerde en önemli unsurun özgüven olduğunu vurgulayan Kişi, “‘Türkiye’nin her dediğini yaparsam ilişkilerim iyi olur’ anlayışı doğru değildir” ifadelerini kullandı. CTP’nin yaklaşımının karşılıklı saygı ve hazırlığa dayandığını belirten Kişi, “CTP’nin Türkiye ile ilişkilerinin temelinde ciddi bir hazırlık ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesi olacak” dedi.

“Kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla seçim düdüğü çaldı”

Kale Kişi, sürekli erken seçim tartışmalarının gündemde olduğunu belirterek, ortada net bir tarih olmasa da ülkenin artık seçim iklimine girdiğini söyledi. “Bunun en büyük belirtisini geçtiğimiz gün kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla görüyoruz. Kırsal kesim arazilerinin dağıtılmasıyla seçim düdüğü çaldı” diyen Kişi, CTP’nin seçim tarihi konusunda Haziran ayında ısrarcı olduğunu vurguladı. Toplumun sabrının tükendiğine dikkat çeken Kişi, “Artık seçim tarihi açıklanmalı” ifadelerini kullandı. Programın sonunda CTP’nin iktidara hazır olduğunu yineleyen Kişi, “Tekerleklerin yeniden dönmesi için bütün hazırlıklarımızı, projelerimizi tamamlıyoruz” diyerek kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerinin altını çizdi.