“Mağusa’ya ilahiyat koleji” görüşmesi ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi beklenen “Mağusa’ya ilahiyat koleji yapımı projesi” ile ilgili görüşme, Danışma Kurulu’nun kararıyla gündemden çıkartıldı.

Esas adı “KKTC ile TC arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay)” olan yasa tasarının ne gün görüşüleceği henüz bilinmiyor.

Söz konusu tasarı, toplumda tepkilere neden olmuştu.