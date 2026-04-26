Mağusa’da sular akmaya başladı

Mağusa’da şehir şebekesinde suyun normal seyrinde hanelere dağıtımı yapılmaya başlandı.

Dün kontrollü şekilde verilmeye başlanan suyun, bu sabaha karşı saat 04.00 itibarıyla şehir şebekesinde normal seyrinde hanelere dağıtımı yapılmaya başlandı.

Mağusa’nın topoğrafik yapısı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde suyun ulaşması daha uzun sürebileceğinden, kent genelinde suyun 1 ila 2 gün içerisinde tamamen normal seyrine dönmesi öngörülüyor.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sürecin başından itibaren koordinasyon içinde çalışan tüm teknik ekiplere teşekkür ederek, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayışın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluçay, “Sürece katkı koyan tüm ekiplere ve sabır gösteren halkımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.