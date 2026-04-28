Mağusa’da silahlı kavga… 14 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor

Mağusa’da dün çıkan silahlı kavgaya karışan 14 kişi tutuklandı, 1 kişi ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 22.30'da Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde, laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.C.Ş. (E-21), C.G. (E-21) ve G.Ö. (E-22) arasında kavga çıktı.

Olayın ardından H.İ.K. (E-26), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayla akrabası G.Ö.’yü darp etmek amacıyla, F.C.Ş. ve C.G. ile toplanan K.Ç. (E-24), U.B. (E-26), H.B. (E-21), S.T. (E-24), E.T. (E-21), A.G. (E-19), H.U. (E-19), H.E.Y. (E-20) ve R.K.’nin (E-21) üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısı kurşun isabet etmesi sonucu delinerek hasar gördü. Söz konusu makinist garajında polis tarafından yapılan aramada ise 9 mm çapında 4 canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.

Olay sonrası kaçan H.İ.K.’nin polis tarafından aranırken, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.K. (E-18) ile Ö.Ö. (E-25) ve bahse konu diğer şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucu ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi

Öte yandan dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.Ş.’nin (E-35) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 6 hap bulundu.

Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, A.Ş. tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.