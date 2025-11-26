LTB’den “Yüzleşme” paneli: Üç kadın deneyimi, üç farklı perspektif

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), toplumsal konulara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlayan etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen “Yüzleşme” başlıklı panel, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 18.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Panelde; Kıbrıslı Türk siyasetinde aktif bir isim olan Mine Atlı, gazeteci Pınar Barut ve emek mücadelesinin önemli isimlerinden Selma Eylem bir araya gelerek hayatın farklı alanlarında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete dair kendi deneyimlerini paylaşacaklar.

Program, panel öncesinde gerçekleştirilecek LBOFEM koro dinletisi ile başlayacak. Etkinlik halka açık olarak yapılacak.