LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin Lefkoşa’daki su analizleri temiz çıktı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, kent genelinde sürdürdüğü iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik rutin denetimlere paralel olarak su analiz çalışmalarını da rutin olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Ekim ayında farklı bölgelerden alınan numunelerin laboratuvar incelemeleri tamamlandı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi İş Yeri İzinlendirme ve Denetim Birimi tarafından 10-27 Ekim tarihleri arasında 16 bölgeden alınan su numuneleri mikrobiyolojik açıdan analiz edildi ve sonuçlar temiz çıktı. Birim ayrıca, 2 bölgeden aldığı kimyasal suların analizlerini de yaptırdı ve sonuçlar yine halk sağlığı açısından uygun çıktı.

Şehir sakinlerinin güvenli ve sağlıklı suya erişimini güvence altına almayı hedefleyen LTB Halk Sağlığı Şubesi, su analizlerini önümüzdeki aylarda da düzenli aralıklarla yapmaya devam edecek.