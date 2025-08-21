LTB Akustik Sahne’de Aysu Mişon sahne aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği LTB Akustik Sahne konserleri, Lefkeliler Hanı’nda devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Derviş ve Çağıl İşgüzar ile başlayan, ardından Grup Reva ile devam eden konserler serisinde önceki akşam Aysu Mişon sahne aldı.

LTB Akustik Sahne konserleri, 26 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de LBO Latin Trio konseriyle final yapacak.