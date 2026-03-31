Limasol’dan Ethal Tiyatrosu, “Ada” oyununu LBT’de sahneye koyuyor

Murat OBENLER

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Ada” oyunu ile Limasoldan Ethal Tiyatrosu (Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (Ε.Θ.Α.Λ.) ekibini 30 Mart, 2-4 Nisan tarihlerinde sadece üç temsil için konuk ediyor. Güney'de uzun süre seyircinin yoğun ilgisiyle devam eden oyun, Kuzey'de ilk kez LBT’de seyirci önüne çıktı. Türkçe üst yazı ile sahnelen oyunda İngiliz Sömürge İdaresi tarafından aynı koğuşa atılan Andreas Kyriakidis’a hayat veren Giorgos Evagorou ve İbrahim Ahmet’e hayat veren İzel Seylani başarılı performansları ile tüm tiyatroseverlerden büyük alkış aldı. Achilleas Grammatikopoulos- Μιχάλης Κολοκοτρώνης’un yazdığı, Achilleas Grammatikopoulos’un yönettiği, Giorgos Evagorou ve İzel Seylani’nin oynadığı oyunun çevirilerini Çağdaş Polili, Sahne- Kostüm Tasarımını Hayate Flows, Müzik Beste- Ses Tasarımını Christina Georgiou, Işık Tasarımını Vasilis Petinaris ve Sahne Dövüşü Koçluğunu Anthi Kasinou yapıyor.

Yönetmen, LBT Başkanı Harmancı, LBT Kültür-Sanat Şube Amiri Karabiber ve tüm seyircilere teşekkür etti

Ethal Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Oyunun yönetmeni Achilleas Grammatikopoulos, tüm işbirliği ve misafirperverliği için LBT’ye, LBT Başkanı Mehmet Harmancı ve sevgili dostu Kıymet Karabiber ile seyircilere çok teşekkür ederek “Bir şey yapabilmemiz için bizlere güç veriyorsunuz. Ben politik tiyatro yapmam, 40 yıllık kariyerimde ilk kez oldu çünkü benim meselem insandır, insanların hayatıdır. İnsandaki sevgi ve iyi bir kalp çok önemlidir.” Dedi.



Limasol Ethal Tiyatrosu’ndan Limasol kökenli Ersoy’a tiyatroya adanmışlığı, ortak yaratım gücüne olan güçlü inancı ve bölünmeyen aksine kendini birlikte anlatan bir Kıbrıs’a olan ısrarı için Onur Ödülü

30 Mart Pazartesi gecesi Ethal Tiyatrosu ayrıca Yaşar Ersoy'a da Kıbrıs'ta tiyatroya yaptığı değerli katkılar için onur ödülü takdim etti. Grammatikopoulos ödül öncesinde ise “Bu akşam bir insanı, bir yolculuğu onurlandırıyoruz. Yıllarca ayrı yaşamayı öğrenmiş sesleri biraraya getiren bir yolculuk. Onun ellerinde tiyatro yalnız bir sanat olmadı, bir eylem oldu. Unutuşa karşı bir direnç ve umut eylemi. Yaşar Ersoy sadece bir yaratıcı olmadı, bir köprü oldu. Diller,anılar, insanlar arasında cesaret ederek yeniden birbirlerinin gözlerine bakmayı göze alan insanlar arasında. Limasol Ethal Tiyatrosu olarak Ersoy’un Limasol kökenli olması hasebiyle bu onur bizler için daha da derin anlam ifade eder. Ortak anıları taşıyan adayı bölen çizgilerden önceye uzanan bu topraklarda kaybolmamış ve hala daha birlikte olma hayalini besleyen kökler. Tiyatroya adanmışlığı için, ortak yaratım gücüne olan güçlü inancı için, bölünmeyen aksine kendini birlikte anlatan bir Kıbrıs’a olan ısrarı için Onur Ödülü’nü ustamız Yaşar Ersoy’a takdim ediyorum.”

Ersoy: “57 yıldır ara vermeden sahnedeyim ve 113 oyun sahneledim. Bu gece ayrı bir keyif, mutluluk ve haz duydum”

Yaşar Ersoy da ödül konuşmasında “Benim için büyük bir sürpriz oldu. Heyecanlı ve sevinç doluyum. Ethal Tiyatrosu ile bölünmüş hüzün adayı tekrar birleştirmek için her türlü baskıya, faşist saldırıyı karşı barış kültürünü yaratmak için çok çabalarımız oldu ve oluyor. Bu akşam çok farklı bir Ada yorumu izledim ve çok etkilendim çünkü içinde bu coğrafyaya dair sözler vardı. Bizim nasıl parçalandığımızı anlatan ve yine de parçalanmışlığımız içerisinde birbirimizi nasıl kucakladığımızı anlatan adanın hikayesini dinledik. 57 yıldır ara vermeden sahnedeyim ve 113 oyun sahneledim. Bu gece ayrı bir keyif, mutluluk ve haz duydum. Tüm Ethal Tiyatrosu dostlarıma teşekkürlerle alıyorum” İfadelerini kullandı.