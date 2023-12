Lifecell Digital LTD. Şirketi, TV+ platformu ile lisans aldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Lifecell Digital LTD. Şirketi’ne, Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) düzenlediği "Medya sektörü ile buluşma ve lisans takdim töreni"nde TV+ platformu ile “Aboneli Hizmet Sağlayıcısı” lisansı verildi. Lifecell Digital verilen lisans ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TV+ platformunun işletmeciliğini resmi olarak aldı. Ülkemizde 13 binin üzerinde kullanıcısı olan TV+, dijital yayıncılık alanında önemli bir alternatif platform olarak yer almakta.

Yayın Yüksek Kurulu’nun organize ettiği törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç ve Gelir ve Ürün Yönetimi Müdürü Tolga Naneci ile medya sektörü çalışanları katıldı.

"Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlar Yasası"nın değiştirilmesi sonrası WEB TV’lerin de lisans kapsamına alınması nedeniyle Yayın Yüksek Kurulu (YYK) tarafından WEB TV'lere de lisansları verildi.

TV+ ile zengin içerikler…

Dijital televizyon platformu TV+’ta yer alan Kıbrıs yerel kanalları yanı sıra sevdiğiniz film, dizi ve diğer TV kanallarını her an her yerde cep telefonunuzdan tabletinizden ve bilgisayarınızdan, dilediğiniz zaman durdurup kaldığınız yerden devam ederek izleyebilirsiniz. Ayrıca spor içerikleri (NBA, Exxen TV kanalı ile Şampiyonlar Ligi, İspanya La Liga, Formula 1) gibi zengin içerikleri ve Blu TV içeriklerini de yine TV+’tan takip edebilirsiniz.

TV+’ın en önemli özellikleri…

Önemli içeriklere sahip TV+ yayınları kaydetme, geri alma ve gelişmiş kişiselleştirme özellikleri ile kullanıcısına eşsiz bir TV deneyimi sunmakta. Cep telefonu ve tabletinize indirdiğiniz TV+ uygulaması ile bilgisayarınızda internet tarayıcınız üzerinden TV+ resmi sitesindeki Web TV Hızlı Giriş'e tıklayarak veya Akıllı/Android TV'niz ile kullanmaya başlayabilirsiniz.