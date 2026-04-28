Lefkoşa’da trafik kazası… Motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa’da, dün meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Nihat Selvitopu, yönetimindeki RZ 153 plakalı kamyonetle dikkatsizce seyrettiği sırada, 29 Ekim Sokak kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaptı. Araç, o esnada sokakta dikkatsizce tek yön seyreden31 yaşındaki Ali Ezer yönetimindeki UP 074 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sol bacağında kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.