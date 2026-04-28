Lefkoşa'da bir buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kıbrıs Rum polisi tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 28 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda bir buçuk kilo uyuşturucu ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Kıbrıs Rum polisinin geçen perşembe günü söz konusu şahsın Lefkoşa’nın güneyindeki evinde mahkeme emriyle yaptığı aramada bir buçuk kilo "B sınıfı kanabinoid" ile yüksek miktarda nakit para ele geçirildiğini yazdı.

Söz konusu şahsın yakalanarak gözaltına alındığını ve bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.