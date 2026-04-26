“Lefkoşa Belediye Orkestrası Lefkoşa’nın sesidir”

Simge ÇERKEZOĞLU

Otuz beş yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Orkestrası, yalnızca bu kentin değil, adanın kültürel belleğinin de kalbinde yer alıyor. Kurulduğu günden bu yana pek çok dönüşüm, kırılma ve yeniden yapılanma sürecinden geçen orkestra, bugün hâlâ adanın tek yerel belediye orkestrası olma özelliğini koruyor. Bu uzun yolculuğun tanıklarından olan ve yirmi altı yıldır orkestrada yer alan, bugünse orkestra sorumluluğunu üstlenen Behiç Anibal ile, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın dününü, bugününü ve geleceğe uzanan hikâyesini konuştuk.

Söze, Behiç Anibal’ın müzikle kurduğu kişisel bağ ve Lefkoşa Belediye Orkestrası ile kesişen yollarını takip ederek başlıyorum.

“Müziğe çocuk yaşta başladım. Babam, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunda görev yapıyordu; bu sayede özellikle nefesli enstrümanlarla erken yaşta tanıştım ve onlara ilgi duydum. Babamın trompet çalması da bu ilgimin şekillenmesinde etkili oldu. Daha sonra belediye orkestrasında çalmaya başlamasıyla birlikte müzik hayatım benim için daha somut bir hâl aldı. On yedi yaşımda gitar çalmaya başladım. 2000 yılında Lefkoşa Belediye Orkestrası’na trombon sanatçısı olarak katıldım. Zamanla farklı enstrümanlarda da kendimi geliştirdim. Trombon sanatçılığı sürecinin ardından solist olarak da sahne almaya başladım ve bu rol hâlâ aktif olarak sürdürdüğüm görevlerim arasında yer alıyor. Günümüzün elektronik müzik dünyasını daha iyi anlayabilmek ve bu alanda kendimi geliştirebilmek amacıyla ARUCAD Üniversitesi’nde ses tasarımı bölümünde eğitim almaya başladım. Müzik yolculuğum bu doğrultuda devam ediyor. Piyano, gitar, bas gitar ve davul çalabiliyorum; trombon ve saksafon üzerine de çalışmalar yapıyorum. Son dönemde ise bilgisayar üzerinden müzik üretimine yöneldim. Özellikle film müzikleri alanına büyük bir ilgi duyuyor ve bu alanda kendimi geliştirmeyi hedefliyorum.”

“Orkestra Harmancı döneminde yeniden bir vizyon yakalandı”

Lefkoşa Belediye Orkestrası uzun bir geçmişe sahip; otuz beş yılın içine pek çok kırılma noktası ve dönüşüm hikâyesi sığdırdığını düşünüyorum.

“1991 ile 2000 yılları arasında Lefkoşa Belediye Orkestrası’nı kabullendirmek kolay olmadı. Ben 2000’de orkestraya girdiğimde yapı kendini yeni yeni keşfediyordu ve değişim o yıllarda başladı. Kısa sürede bir ivme yakalandı; ancak bu uzun sürmedi. Vizyon değişimleri yaşandı, klasik enstrümanlar katıldı ve orkestra big band yapısından daha geniş bir formasyona evrildi. Ne yazık ki bu süreçte ciddi kırılmalar da oldu. Nefeslilerin önemli bir kısmı kadro dışı bırakıldı, orkestra sarsıldı ve kurucumuz İlkay Hoca ayrıldı. Daha sonra Tanju Hoca ile klasik yapı oturdu ve yeniden bir ivme yakalandı. Ancak Cemal Bulutoğluları döneminde yeniden sorunlar yaşadık. Tanju Hoca’nın ayrılmasının ardından Can Sözer yönetime geldi ama yönetimle uyumsuzluklar sürdü. Zaman zaman kendi vizyonumuzun dışında işler yapmak zorunda kaldık, kadro açısından da sıkıntılar yaşandı.Tüm bunlara rağmen çok çalışarak süreci lehimize çevirdik. Orkestrayı yeniden yapılandırdık; büyük konserler için ana bir kadro oluştururken, pop, Latin, oda müziği ve halk müziği gibi alanlarda daha küçük gruplar kurduk. Ekonomik zorluklar yaşadık ama Mehmet Harmancı döneminde yeniden bir vizyon yakalandı. Bu süreçte belediye orkestrasının katkılarıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kurulması da mümkün oldu. Bu, ülke müziği adına önemli bir adımdır.”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte orkestranın vizyonunda yakalanan ivme, geniş kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Bu dönüşüm, belediye orkestrası üyelerinin sahnedeki enerjisine ve şevkine de açık biçimde yansıyor.

“Son yıllarda vizyonumuz belirgin biçimde gelişti; belediye başkanımız da bu sürece eşlik etti. Okul konserleri, halk müziği projeleri ve LTB koroları gibi çalışmalarla bugünlere ulaştık. Lefkoşa Belediye Orkestrası, Lefkoşa’nın sesidir; aynı zamanda yerel yönetim bünyesinde kurulan ilk ve tek orkestradır. Kültür ve sanat alanında yalnızca Lefkoşa’nın kendi sınırları içinde değil, diğer beldeleri de kapsayacak şekilde pek çok festivalde yer alıyoruz. Farklı projelerle hemen her şehre ulaşmaya çalışıyoruz. Lefkoşa’nın uluslararası platformda tanınan tek belediye olması, orkestraya da önemli bir sanatsal temsiliyet sorumluluğu yüklüyor. Öte yandan gençlere müzik sevgisini aşılamak da orkestramızın temel hedefleri arasında yer alıyor.”

“Mayıs ayında Eylül Ergün konseri olacak”

Çok farklı repertuvarlarda konserler düzenleniyor böylece her sanatsal zevke hitap edebilecek içeriklerin toplumla buluştuğunu düşünüyorum.

“Özellikle çok bilinen ve popüler konserlerin yanı sıra, dünya çapında tanınan bestecilerin eserlerini repertuvarımıza alarak nitelikli projelere imza atıyoruz. Hem yerelden hem de Türkiye’den pek çok sanatçıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında, Eylül Ergün konserimiz olacak; Bellapais Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek. Eylül Ergün, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından biri. Bunun yanında Latin orkestramız zamanla büyüyerek güçlü bir yapıya dönüştü. Yine kendi ekip üyelerimizden oluşan oldukça nitelikli bir caz orkestramız da var. Vizyon olarak iyi bir noktaya ulaştığımıza inanıyorum; ekibimiz de giderek güçleniyor. Ana orkestramız yaklaşık otuz kişiden oluşuyor. Elbette projelere göre, zaman zaman bize eşlik eden konuk sanatçılar da oluyor.”

“Belediyelerin kültürel vizyonu, hizmetleri kadar önemlidir”

Sohbetimizin sonunda belediye bünyesinde varlık gösteren bir orkestranın kent yaşamındaki yerini ve önemini de ele alıyoruz.

“Belediyeciliğin temelinde kamuya hizmet vardır. Ancak bir belediyenin görevi yalnızca asfalt dökmek ve çöp toplamakla sınırlı değildir. Belediyelerin kültürel vizyonu da en az bu hizmetler kadar önemlidir. Bu vizyonun gelişmesinde ise sanatsal faaliyetler belirleyici bir rol oynar. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın varlığı, sanatın halka ulaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Üstelik bu katkı yalnızca Lefkoşa’yla sınırlı kalmayıp, adanın tamamı için de önemli bir değer taşımaktadır.”