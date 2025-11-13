Lefke Belediyesi Sahil Yolu İstinat Duvarı Projesi için sözleşme imzalandı

Cengiz Topel Anıtı ile Cengizköy yolu arasında yer alan 826 metrelik sahil yolu istinat duvarı projesi kapsamında bugün Lefke Belediyesi ile Ali Ömer Kofalı Homes Ltd arasında sözleşme imzalandı.

Lefke Belediyesi ve KEİ Ofisi tarafından finanse edilecek proje, bölgedeki altyapıyı güçlendirmeyi ve sahil şeridinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Çalışmayla birlikte kıyı erozyonunun azaltılması, sahil yolunun uzun vadede korunması ve belediyenin yürüttüğü sahil yolu projesinin altyapı aşamasının tamamlanması hedefleniyor.

Projenin bölgenin katma değerine önemli katkı sağlayacağını belirten Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bölge halkı için daha güvenli, dayanıklı ve modern bir kıyı hattı yaratmak adına attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz.”

Söz konusu çalışmaların en kısa sürede başlayarak bölgenin ihtiyaç duyduğu altyapı desteğini sağlaması bekleniyor.