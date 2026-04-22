LBO, “Latin Diary” konseri dün akşam gerçekleştirildi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 35. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki özel konseri “Latin Diary”i İplik Pazarı’nda gerçekleştirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, solistliğini Arkın Sayar’ın üstlendiği, halka açık ve ücretsiz konsere, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı meclis üyeleri katıldı.

Konserde LBO, El Bimbo, Sabor a mí, Lágrimas Negras, Misirlou, Perfidia, Beautiful Maria of My Soul, Corazón Espinado, All of Me, Caravan, Amor de mis Amores, Sway, It Had Better Be Tonight, La Última Noche, El Cuarto de Tula, Pantera Mambo, Bésame Mucho ve Noche Natalie gibi eserleri seslendirdi.