LAÜ’de “Pediatrik Epilepsinin Tanı ve Tedavisinde Takım Çalışması” başlıklı sempozyum yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, öğrencileri ve sağlık profesyonelleri için “Teamwork in Diagnosis and Treatment of Pediatric Epilepsy / Pediatrik Epilepsinin Tanı ve Tedavisinde Takım Çalışması” başlıklı uluslararası katılımlı bir sempozyum düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, pediatrik epilepsinin tanı ve tedavisinde disiplinler arası takım çalışmasının önemi ele alındı.

Sempozyumun moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Dilek Şayık üstlendi. Kanada’dan alanında uzman sağlık profesyonellerinin konuk olarak katıldığı etkinlikte, pediatrik epilepsinin tanı ve tedavi sürecinde ekip çalışmasının önemi farklı yönleriyle değerlendirildi. McGill University ve Montreal Children’s Hospital’dan Doç. Dr. Kenneth A. Myers, pediatrik epilepside doğru tanı ve etkili tedavi sürecinin disiplinler arası iş birliği ile mümkün olduğunu vurguladı. Heather Davies, Sanaz Shadvar ve Katrina Gibb ise klinik uygulamalarda ekip koordinasyonu, aile eğitimi ve bütüncül bakım yaklaşımlarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte ayrıca hemşirelerin epilepsili çocukların bakımındaki kritik rolü, pediatrik nöroloji alanında kariyer olanakları ve ekip çalışmasında karşılaşılan güçlükler üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Sempozyumun, hemşirelik öğrencilerinin mesleki bilgi ve klinik farkındalıklarını artırmasının yanı sıra, disiplinler arası çalışma kültürünü güçlendirmesi açısından önemli bir akademik paylaşım ortamı sunduğu ifade edildi.

Uluslararası deneyim paylaşımına olanak sağlayan sempozyum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve soru–cevap bölümünün ardından sona erdi.