Latif: “Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Mesarya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Vadili köyünün girişinde başlatılan kavşak düzenleme çalışmalarına dolgu ve asfaltlama çalışması ile devam edildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan yönünden Vadili’ye girişte yer alan mevcut kavşakta sürdürülen çalışmalarla hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve akıcı bir trafik yapısı oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, kavşakların daha çağdaş, modern ve yaşanabilir hale gelmesi için projelerin sürdüğünü belirtti. Latif, bu yöndeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.