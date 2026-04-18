Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix yarın Kıbrıs'a geliyor.

Kıbrıs'ın hem kuzeyinden, hem de güneyinden yetkililerle bir araya gelecek Lacroix’in, görüşmelerde mevcut durumu ve istikrarı sağlamada Kıbrıs'taki BM Barış Gücü’nün rolünü ele alacağı açıklandı.

BM Barış Gücü Sözcülüğü açıklamasına göre, Lacroix ayrıca ara bölge ve çevresinde diyaloğu kolaylaştırmak, gerginlikleri önlemek ve sükuneti sağlama yönünde çaba harcayacak.

Cuma gününe kadar adada kalacak olan Lacroix, gençlerle de bir araya gelip, kadınların barış ve güvenlik alanındaki rolünü öne çıkaran küresel “Through Her Lens” (Onun Objektifinden) fotoğraf sergisinin lansmanına katılacak.

Lacroix, Kıbrıs temasları ardından ise İsviçre'ye gidecek.