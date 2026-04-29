“Kurumsal işleyiş ve ifade özgürlüğü açısından sorunlu yaklaşım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın Meclis gündeminden çekildiğini ve sosyal medya yaptırımlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu üzerinden yürütülmesi için adım atılacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar büyüyor. UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün, partisinin bu yönde bir bilgisi olmadığını söylemesi üzerine Tel-Sen’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, yazılı açıklamasında hükümet içinde yaşanan çelişkilere işaret ederek, “Yürütme erki içinde koordinasyon ve eşgüdümün zayıfladığına dair bu tablo, karar alma süreçlerinde kurumsal mekanizmaların yeterince işletilmediği yönünde ciddi soru işaretleri yaratmaktadır” dedi.

Üredi, kamu yönetiminde ortaya çıkan bu uyumsuzluğun yalnızca idari bir sorun olmadığını, aynı zamanda devlet yönetiminde güven zedeleyici bir unsur haline geldiğini vurguladı.

“Temel haklar baskı aracına dönüştürülemez”

Açıklamasında ifade özgürlüğüne de geniş yer ayıran Üredi, kamu otoritesinin kullandığı dile dikkat çekerek, “Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri üzerinden ima ve baskı içeren bir dil kullanılması kabul edilemez. Özgürlükler anayasal güvence altındadır ve hiçbir koşulda idari ya da siyasi bir araç haline getirilemez” ifadelerini kullandı.

“Türkiye üzerinden gerekçelendirme yanlış”

Sürecin Türkiye ile ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Üredi, bu yaklaşımın hem kurumsal sorumluluk hem de uluslararası ilişkiler açısından sakıncalı olduğuna dikkat çekti.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı

Tel-Sen olarak taleplerini de sıralayan Üredi, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Devlet yönetiminde öngörülebilirlik ve kurumsal disiplin yeniden tesis edilmelidir” dedi.

Üredi’nin açıklaması, hükümetin bilişim ve ifade özgürlüğü alanındaki politikalarına yönelik tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da derinleşeceğine işaret ediyor.