KTTB’den güvenli okullar için ortak sorumluluk çağrısı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), eğitim ortamlarının güvenliğinin yalnızca bireysel değil; aile, okul ve toplumun birlikte ele alması gereken çok yönlü bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Erdem Beyoğlu ile Dr. Erman Uslu KTTB Yönetim Kurulu adına yaptıkları ortak yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'de yaşanan ve okullarda şiddet olaylarıyla sonuçlanan gelişmeler hakkında değerlendirme ve önerilerde bulundu.

Yaşanan olayların herkesi derinden üzerek, düşündürdüğü ifade edilen açıklamada, bu tür olayların erken fark edilmesinin, mümkün olan risklerin zamanında ele alınması için ne kadar hayati olduğunu gösterdiğine de dikkat çekildi.

Çocukların akademik gelişimleri kadar duygusal ve psikososyal ihtiyaçlarının da düzenli olarak izlenmesinin önemi vurgulanan açıklamada, güvenli okul ortamları oluşturmak için önerilere de yer verildi.

Okullarda başta akran zorbalığı olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin erişilebilir ve etkin şekilde sürdürülmesinin, riskli durumların erken fark edilmesini kolaylaştıracağı kaydedilen açıklamada, okul ortamında ortaya çıkan küçük ölçekli sorunların dahi rehberlik servisleri tarafından ele alınmasının, daha büyük sorunların önlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

“Rehberlik servislerinin gerekli gördüğü durumlarda çocuk ve ergen psikiyatristlerine yönlendirme yapabilmesi büyük önem taşımaktadır” denilen açıklamada, ebeveynlerin çocuklarının duygusal durumlarını, davranış değişimlerini ve dijital ortam etkileşimlerini yakından takip etmesinin önemi de vurgulandı.

"Çocuk ve ergenlerin ateşli silahlara özendirilmemesi büyük önem taşımakta"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Herhangi bir şüphe durumunda veya küçük değişikliklerde dahi çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarından destek alınması, olası risklerin büyümeden kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Okul çevresinde ve ev ortamında güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli.

Başta ateşli silahlar olmak üzere, tüm tehlikeli araçların uygun ve güvenli koşullarda saklanması, kilitli alanlarda muhafaza edilmesi ve çocuklar ile ergenler tarafından kesinlikle erişilemeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuk ve ergenlerin ateşli silahlara özendirilmemesi büyük önem taşımaktadır. Av gibi ateşli silah kullanılan faaliyetlere çocuk ve ergenlerin dahil edilmemesi, bu konuda alınabilecek önemli koruyucu önlemlerden biridir.”

Çocuk ve gençlerin maruz kaldığı dijital içeriklerin etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmalarının da sağlıklı gelişim açısından destekleyici olacağı belirtilen açıklamada, “Unutulmamalıdır ki çocukların güvenliği ve sağlıklı gelişimi, tüm paydaşların birlikte hareket etmesini gerektirir. Erken farkındalık, açık iletişim ve kurumlar arası iş birliği, olası risklerin önlenmesinde en güçlü araçlardır. Bu süreçte tüm ilgili kurumları, eğitim paydaşlarını ve aileleri; koruyucu, önleyici ve iş birliğine dayalı yaklaşımları güçlendirmeye davet ediyoruz.” denildi.