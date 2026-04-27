KTSO, Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da altı firma ile temsil edilecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO,) Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da altı sanayici firma ile temsil edilecek.

KTSO tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen fuar, bugün başlayacak ve 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Fuara, KTSO öncülüğünde, TC Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle; Cyprocable Ltd., BMP Trade LTD (Aslan Boya), Eyo Çelik Kapı, İKAS Mobilya, Onalt Group (Hasan Onalt Sanayi Ltd.) ve Semra LTD katılacak.

Firmalar; fuarda, elektrik kablosundan ev mobilyasına, mutfak ve kapı sistemlerinden boya ve yapı kimyasallarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer alacak.

KTSO’nun organizasyonuyla gerçekleştirilecek katılım, Kıbrıs Türk sanayisinin küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Fuarda; İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ve Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı yer alacak.