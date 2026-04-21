KTSO bölgesel toplantılarının ikincisini yarın Lefkoşa'da düzenliyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), sanayi sektörünün sorunlarına ortak çözüm ve geleceğe yönelik ortak yol haritası oluşturmak amacıyla planladığı sektör toplantılarının ikincisini yarın sanayicilere yönelik düzenleyecek.

KTSO'dan verilen bilgiye göre, Concorde Tower Hotel’de 19.30'da yer alacak toplantı, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde faaliyet gösteren KTSO üyesi sanayicilere yönelik olacak.

Toplantıların ilki Mağusa’da, Mağusa ve İskele bölgesindeki sanayicilere yönelik yapılmıştı.

“Geleceğimizi birlikte belirleyelim” sloganıyla düzenlenen toplantılarda, üretim, ihracat, enerji maliyetleri, finansmana erişim, istihdam ve rekabet gücü gibi sektörün kritik alanları hakkında sanayicilerin görüş ve taleplerini dinleme, ortak akıl ve veriye dayalı çözüm önerileri geliştirmenin hedeflendiği belirtildi.

“Bizim Üretimimiz, Bizim Gücümüz” anlayışıyla hareket eden KTSO'nun, bölgesel toplantılarla her sektörün sesinin duyulmasını ve kapsayıcı bir sanayi politikası oluşturulmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, güçlü sanayi ve sürdürülebilir ekonomi hedefi doğrultusunda tüm paydaşlara sürece katkı koyma çağrısı yapıldı.