KTSO, Antalya’daki Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 2. Antalya Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi’ne katıldı.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk, zirvede “Hellimin Kıbrıs Türk Toplumu İçin Önemi ve Coğrafi İşaret Süreci” başlıklı sunum yaptı.

Antalya’da gerçekleştirilen zirve, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı iş birliğinde düzenlendi. Ulusal ve uluslararası kurum ve uzmanların katıldığı etkinlikte, coğrafi işaretlerin küresel ölçekteki önemi ve geleceği ele alındı.

Zirve, “Uluslar ve Uluslararası Kuruluşların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımları” oturumuyla başlarken, FAO Türkiye temsilcisinin moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Avrupa Birliği’nin yeni coğrafi işaretler tüzüğü ile tescilli ürünlerin küresel pazardaki yeri değerlendirildi. İtalya, Brezilya ve Fransa’dan katılan temsilciler de kendi ülkelerindeki uygulama ve deneyimleri paylaştı.

“Gelecek Coğrafi İşaretlerle Gelecek: Yerelden Küresele Bir Değer Köprüsü” temasıyla düzenlenen zirvede, “Sütün Beyaz Yolculuğu: Sınırları Aşan Peynirler” oturumunda konuşan Belgelendirme Birimi Sorumlusu Kemal Öztürk, hellimin Kıbrıs Türk toplumu için taşıdığı kültürel ve ekonomik değeri anlattı, coğrafi işaret sürecine ilişkin bilgi verdi.

Zirve kapsamında Öztürk, coğrafi işaretler alanında çalışan uzman ve yetkililerle ikili temaslarda da bulunarak, Kuzey Kıbrıs’ta benzer etkinliklerin düzenlenmesine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Yavuz Tekelioğlu ise KTSO ile ortak etkinlik yapılabileceğini ifade etti.

Oturumun ardından düzenlenen tanıtım ve tadım etkinliğinde Fransa’dan Rocamadour ve Camembert peynirleri ile Türkiye’den çeşitli tescilli ürünler ve hellim katılımcılara sunuldu.