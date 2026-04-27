KTÖS Genel Sekreteri Maviş, ETUCE toplantısına katılacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi’nin (ETUCE) Brüksel’de yapılacak toplantısına katılacak.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş yarın ve çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda ETUCE Kıbrıs temsilcisi olarak yer alacak.

Toplantıda, AB Öğretmenler Gündemi, Dijital Omnibus kapsamında yürütülecek kampanya ve savunuculuk çalışmaları, eğitim politikalarındaki son gelişmeler ile Avrupa Konseyi ile sürdürülen stratejik iş birliği konuları ele alınacak.