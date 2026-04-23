KTOEÖS yarın Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminde yeni sorunlar yarattığı, bunları dile getiren öğretmenlere ve örgütlü yapısına yönelik saldırılar yaptığı; yasa ile tüzüklere aykırı biçimde, tek taraflı nakil süreci yürüteceği” gerekçesiyle yarın Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Yazılı açıklama yapan Sendika Başkanı Ahmet Karaoğluları basın açıklamasının saat 14.30’da yapılacağını kaydetti.

Karaoğluları, “Geçtiğimiz yıl yasa ve tüzüklere aykırı biçimde, tek taraflı olarak yürütülen nakil sürecinin bu yıl da aynı anlayışla sürdürüleceğinin açıkça ifade edilmesi, hukukun ve kurumsal işleyişin hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır” vurgusunda bulunarak; Eğitim Bakanlığı’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu belirtildi.