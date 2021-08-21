KTOEÖS: “Sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli yüz yüze eğitim için ivedi göreve”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “hükümet ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı “sürdürülebilir, sağlıklı, güvenli yüz yüze eğitim için ivedi göreve” çağırdı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, güven ortamı yaratılarak yüz yüze, sürekli eğitim için etkin denetim yapılması ve okulların güvenli alanlar haline getirilmesinin toplumun en yüksek sesle talep etmesi gereken en önemli konu olduğunu vurguladı.

Elmalı, nitelikli kamusal eğitimin geliştirilmesi için eğitimi merkeza alarak bütçe ayrılması, yıllardır yapılmayan yatırımların, görmezden gelinen eksikliklerin giderilmesi için ivedi bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Eğitimin, her iktidar döneminde farklı bir şekilde dönüştürülemeyeceğini ve “yap-boz tahtası” gibi planlanamayacağını ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

“Ortak akılla oluşturulacak bir eğitim politikası ortaya koymak ve bu doğrultuda yol almak zorundayız. Hükümet ve devletin bunu görmezden gelme, dikkate almama hakkı yoktur.

Toplumda güven ortamı yaratılması ve okulların güvenli bir şekilde eğitim vermesi çok önemlidir.”

Elmalı, bu amaçla yanıtlanması gereken sorular olduğunu ifade ederek, şunları sordu:

“Eğitim tam zamanlı mı, seyreltilmiş olarak mı yapılacaktır? Sınıftaki öğrenci sayısı 30’dan fazla olan okullarda/sınıflarda eğitim nasıl sürdürülecektir? Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları okullarda da geçerli ise kapalı alanlarda 1,5 metrelik mesafe sınıflarda korunabilecek mi? Açık alanlarda en fazla 250 kişinin toplanabileceği yönündeki BHÜK kararı okullarda geçerli olacak mı? Taşımacılık hangi koşullarda gerçekleşecek, nasıl denetlenecek? Seyreltilmiş eğitimle okula giden öğrenciler tam zamanlı giden öğrencilerle aynı yarışa sokulacak mı? Eğitimin nasıl yapılacağına dair müfredat çalışması yapıldı mı? Eğitime erişimde fırsat eşitliği-adaleti nasıl yaratılacak? Eğitimle ilgili kararlar alınırken KTOEÖS-KTÖS-KTTB’nin de dahil edileceği, oluşturulmasını talep ettiğimiz Eğitim Bilim Danışma Kurulu kurulacak mı? Bulaş-Temas Protokolünüz hazır mı? Eğitim Bakanlığı, veliler-öğrenciler ve toplumu sağlıklı sürdürülebilir yüz yüze eğitim konusunda bilinçlendirme/farkındalık kampanyalarıyla, kamu spotuyla, basın toplantılarıyla bilgilendirmeyi düşünüyor mu? Saray-külliye, yurt dışı kampları için ayrılan bütçenin okullar için, eğitim için kullanılması düşünülüyor mu?.”

Elmalı, esas olanın okulların açılacağı tarih değil, hangi tedbirlerle sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlanacağı, öğrenci, veli, öğretmen, okul idarecileri ve eğitim çalışanlarının sağlıklı ve güvenli okul ortamında olabilmesi için nelerin yapılacağı yönünde olması gerektiğini de vurguladı.