KTOEÖS başkanı Ahmet Karaoğulları
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni yönetim şekillendi.
A+A-
11 Nisan’da gerçekleştirilen genel kurul sonrası, bugün yapılan toplantıyla birlikte sendikanın yeni görev dağılımı netleşti. Buna göre başkanlık görevine Ahmet Karaoğulları getirildi.
Yürütme Kurulu’nda görev dağılımı ise şöyle:
Genel Sekreter: Adnan Zekai
Mali Sekreter: Umut Yolsal
Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak
Eğitim Sekreteri: Seçil Toprak
Kurullar da belirlendi
Disiplin Kurulu Başkanlığına Selma Eylem, sekreterliğe Nadire Oyman seçilirken; Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini Tahir Gökçebel üstlendi.
Lefkoşa’daki sendika merkezinde gerçekleştirilen toplantılarla birlikte KTOEÖS’te yeni dönem resmen başlamış oldu.
Bu haber toplam 998 defa okunmuştur
Etiketler : Ahmet Karaoğulları