KTOEÖS başkanı Ahmet Karaoğulları

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni yönetim şekillendi.

11 Nisan’da gerçekleştirilen genel kurul sonrası, bugün yapılan toplantıyla birlikte sendikanın yeni görev dağılımı netleşti. Buna göre başkanlık görevine Ahmet Karaoğulları getirildi.

Yürütme Kurulu’nda görev dağılımı ise şöyle:

Genel Sekreter: Adnan Zekai

Mali Sekreter: Umut Yolsal

Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak

Eğitim Sekreteri: Seçil Toprak

Kurullar da belirlendi

Disiplin Kurulu Başkanlığına Selma Eylem, sekreterliğe Nadire Oyman seçilirken; Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini Tahir Gökçebel üstlendi.

Lefkoşa’daki sendika merkezinde gerçekleştirilen toplantılarla birlikte KTOEÖS’te yeni dönem resmen başlamış oldu.