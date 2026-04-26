KTMMOB Genel Başkanlığına Görkem Çelik seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 57. Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı görevini Mehmet Akanyeti’nin üstlendiği Genel Kurul’da, Divan Sekreterleri Ayça Soygür ve Merve Ateşin oldular. Genel Kurul’da Faaliyet ve Mali Raporlar üyelerin oybirliği ile onaylandı.

Organların seçiminin yapıldığı Genel Kurul’da, Görkem Çelik oy birliği ile 57. Dönem Genel Başkanı seçildi. KTMMOB Yönetim Kurulu üyeliklerine; Bora Tüccaroğlu, Cemaliye Özverel Ekinci, Merter Refikoğlu ve Nevter Zafer Cömert seçildiler.

Yeni dönemde Divan Başkanı Mehmet Akanyeti’nin Başkanlık görevini yürüteceği Yüksek Onur Kurulu Üyeliklerine, Cevdet Şenvar, Gülcan Yalınca, Kemal Öztürk ve Mehmet Toycan, Yedek Üyeliklere de Sibel Paralik ve Murat Kanatlı oy birliği ile seçildiler.

Denetleme Kurulu’na, Ahmet Erkmen ve Çağdaş Erdoğan Özgece oy birliği ile seçildiler. 57. Dönem Danışman Başkan görevini, 56. Dönem Genel Başkanlığı görevinde bulunan Seran Aysal yürütecek.

Genel Kurula, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Mustafa Baybora ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Güven Bengihan katılım gösterdiler.